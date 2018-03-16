В регионе штабы кандидатов в Президенты РФ готовятся к дню голосования

Светлана Смирнова в качестве доверенного лица кандидата в Президенты России Владимира Путина побывала в недавно открытом ресурсном центре этнокультурного просвещения. Там она пообщалась с активистами национальных общин региона. Рассказала о главных направлениях работы ассамблеи по укреплению межнациональных отношений. А также ответила на вопросы, касающиеся национальной политики России. Перед решающим днем голосования, большинство предвыборных штабов в Ярославской области сосредоточили свое внимание на подготовке наблюдателей. Так сторонники Владимира Жириновского проводят занятия, как с волонтерами, так и членами партии. Также ежедневно организуют агитационный автопробег по области. Сторонники Григория Явлинского поквартирно обходят жителей. Раздают информационные материалы, и тоже завершают оформление необходимых документов для своих наблюдателей. Сотрудники предвыборного штаба Бориса Титова встречаются с представителями целевых групп - бизнесменами и самозанятыми гражданами. Агитационные материалы они распространяют методом «из рук в руки» - друзьям, знакомым и соседям.