Председатель совета Ассамблеи народов России с рабочим визитом посетила Ярославль

Сегодня Ярославль посетила председатель совета ассамблеи народов России. Светлана Смирнова приняла участие в расширенном заседании регионального отделения. На встрече обсуждались вопросы реализации государственной национальной политики, роль и работа общественных институтов, а также укрепление единства России. В Ярославской области проживают 153 национальности. И, как отметили участники заседания, многолетняя и планомерная работа со всеми диаспорами, дает свои плоды.

«Ярославская область, безусловно, выделяется на фоне много регионов, многих субъектов Российской Федерации. Потому что мы всегда говорим, Ярославская область - это территория, это регион мира и согласия, где в дружбе и согласии живут люди разных национальностей», - отметила Светлана Смирнова - председатель совета Ассамблеи народов России.