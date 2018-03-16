В Пошехонье наградили победителей «Премии года»

Руководители предприятий, сельхозработники, сотрудники сферы здравоохранения, образования, ЖКХ, деятели культуры, представители молодежи и спорта. Всего 15 номинаций. В Пошехонье сегодня вручили награды победителям «Премии года». Для каждого лауреата - это не просто поощрение, но и общественное признание. Ведь кандидатов выдвигали их же коллеги. Отметили и успехи целых коллективов. Например, за два года существования в Пошехонье клуба силовых видов спорта здесь воспитали немало мастеров и рекордсменов России.

«Мы занимаемся воспитанием подрастающего поколения. Наша задача, чтобы наше следующее поколение росли сильными, уверенными, были патриотами своего города, района, области и страны», - сказал Евгений Смирнов - руководитель спортивного клуба.