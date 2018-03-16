Проблема обманутых дольщиков старейшего долгостроя области решена

Проблема владельцев квартир старейшего долгостроя области решена. В Ярославле обманутым дольщикам сегодня вручили именные сертификаты на получение квартир в другой новостройке. Их получили восемь семей, которые смогут отметить новоселье уже этой весной, как только здание сдадут в эксплуатацию. Такой механизм стал возможен после принятия закона о предоставление компании-инвестору взамен земельных участков без торгов. Возведение брагинского недостроя началось в 2008 году. Однако, спустя 10 лет, выполнена кирпичная кладка лишь двух этажей. В отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Правительства области.