Губернатор Дмитрий Миронов принял участие в церемонии закладки камня на месте строительства нового ФОКа в поселке Семибратово

Сегодня в поселке Семибратово состоялась торжественная закладка камня на месте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. По проекту, кроме прочего, здесь будут залы для волейбола, баскетбола, настольного тенниса. В церемонии закладки принял участие глава региона.

Дмитрий Миронов сегодня побывал сразу в двух муниципальных районах - Ростовском и Переславском. В последнем после капитального ремонта открылся Дом культуры. Еще год назад он был в плачевном состоянии. Теперь здесь большой зрительный зал, кабинеты для кружков. 1 апреля в ДК уже начнут заниматься дети. А сегодня по случаю торжества творческие коллективы подготовили концерт.

Подробный репортаж о рабочей поездке Дмитрия Миронова мы покажем в итоговом выпуске «Вестей» в 20.45.