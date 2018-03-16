В двух школах региона подвели итоги участия в акции ОНФ

Сегодня в 26-ой школе Ярославля подвели итоги участия в акции Общероссийского народного фронта «Моя семья - мои истоки». Ученикам было необходимо составить своё генеалогическое древо. В процессе изучения истории семьи, многие сделали для себя интересные открытия и даже познакомились с родственниками из других городов. К акции присоединились и в Большесельской школе. Здесь организовали семейные чаепития и фотоконкурс.

«Ребята приходили и говорили, что они звонили вчера вечером в Москву, узнавали, как зовут тёть, дядь, бабушек, дедушек. Поэтому это тоже замечательно, потому что ребята начали поисковую работу, исследовательскую работу. Думаю, что мы сделаем его традиционным. Потому что ребята старшее звено уйдёт, придёт младшее. И мы замечательно с ними проведём такую акцию. Я думаю, это будет традиция», - сказала Жанна Торхова - член регионального штаба ОНФ.