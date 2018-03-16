Пока поклонники «Локомотива» в ожидании старта полуфинала Кубка Гагарина, приходят новости из стана футбольной сборной России, причем с ярославским уклоном. Юные игроки из Петровска отправятся на тренировку главной национальной команды страны. Воспитанники местного клуба «АМД» стали участниками конкурса, который организовал РФС. Необходимо было написать письмо и рассказать в нем о заветном желании. Мечта ярославцев - увидеть занятие лучших отечественных игроков. В итоге из трех тысяч человек выбрали чуть больше ста победителей, в числе которых и петровские мальчишки.