Трагедия на охоте: погиб егерь

Трагическое происшествие на охоте. Накануне при загоне волков в лесу возле деревни Головино Гаврилов-Ямского района житель Ярославля по неосторожности ранил егеря. Мужчина скончался от кровопотери на месте. За последнее время это уже второе подобное происшествие, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области. Начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.