Ярославец, ставший инвалидом из-за ДТП, получит около 1,5 миллионов рублей

Около 1,5 миллионов рублей - такова общая сумма, которую получит пострадавший при ДТП. Прокуратура Кировского района поддержала в суде жителя Ярославля, который в результате происшествия на дороге стал инвалидом первой группы. Авария случилась на Промышленном шоссе. Ответчик, двигаясь по дороге, не заметил авто с аварийным знаком и стоявшего рядом человека и совершил наезд. Мужчина получил тяжелые травмы. В итоге суд взыскал возмещение ущерба, морального вреда и иные выплаты со страховой компании и виновника ДТП.