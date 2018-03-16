«Локомотив» в гостях встретится с питерским СКА

Считанные часы остаются до старта полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина. На этой стадии «Локомотив» встретится с действующим обладателем трофея, победителем прошедшего Чемпионата КХЛ питерским СКА. Чтобы оказаться на этом этапе, соперникам хватило четырех матчей. Армейцы уверенно прошли череповецкую «Северсталь», а «железнодорожники» разобрались с «Торпедо». В 2014 году «Локомотиву» уже доводилось выбивать СКА из плей-офф. Первая ледовая баталия начнется в Санкт-Петербурге в 19:30.