Пятница, 16 марта 2018 12:00

«Локомотив» в гостях встретится с питерским СКА

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Считанные часы остаются до старта полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина. На этой стадии «Локомотив» встретится с действующим обладателем трофея, победителем прошедшего Чемпионата КХЛ питерским СКА. Чтобы оказаться на этом этапе, соперникам хватило четырех матчей. Армейцы уверенно прошли череповецкую «Северсталь», а «железнодорожники» разобрались с «Торпедо». В 2014 году «Локомотиву» уже доводилось выбивать СКА из плей-офф. Первая ледовая баталия начнется в Санкт-Петербурге в 19:30.

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