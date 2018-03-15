В Ярославле подводят итоги конкурса «Облака над Ярославией»

В Ярославле сегодня завершился конкурс «Облака над Ярославией», объявленный Гидрометцентром. Более трех десятков работ разделили на номинации: «Буйство стихии», «Нет фантазии у облаков» и «Небесные кружева». В первую очередь, члены жюри, куда вошли и сотрудники ГТРК «Ярославия», оценивали оригинальность и авторский подход. Итоги подведут 22 марта, накануне Дня метеоролога.