Сегодня - Всемирный день защиты прав потребителей. Сейчас специалисты фокусируют свою работу на финансовой безопасности и грамотности населения. На что чаще всего жалуются ярославцы - выясняли «Вести».

Кредитная история сегодня есть практически у каждого второго. А банки предлагают различные условия. Специалисты советуют внимательно читать кредитный договор, чтобы точно знать, под чем вы ставите подпись.

«Потребители жалуются на включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, на наличие мелкого шрифта, что затрудняет визуальное восприятие предмета договора», - сообщила Ирина Катышева – начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

За потребителей вступается Роспотребнадзор. И уже есть ощутимый результат. В прошлом году количество обращений сократилось вдвое. И многие финансовые предложения сегодня прозрачны и без звездочек.

«Такой инструмент, как рассрочка, позволяет покупателям грамотно распределять свои расходы. Не переплачивать, не копить, а пользоваться современными гаджетами», - отметил Алексей Денисов - директор магазина М.Видео.

«Покупатель оформляет кредитный продукт с банком на сумму товара. А проценты по кредиту платит магазин. Таким образом, стоимость покупки не меняется, и кредит для покупателя получается бесплатным. Необходимо только будет вовремя возвращать сумму товара равными частями», - сказала Мария Осипова - кредитный брокер.

Некоторые ярославцы к таким предложениям относится скептически, а некоторые уже решились.

«Мы зашли сегодня в магазин прицениться. Выбрали телевизор, посоветовались с мужем и решили не тянуть - оформили на год. Завтра нам привезут, мы очень довольны», - поделились Татьяна и Артем. А чтобы покупатели были спокойны, на защите прав потребителей стоят сотрудники Роспотребнадзора даже в свой профессиональный праздник.