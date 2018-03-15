В регионе продолжают работу передвижные ФАПы

Больница на колёсах. В области продолжают работу передвижные фельдшерско-акушерские пункты, благодаря которым всестороннюю медпомощь могут получать жители самых отдалённых уголков. Вместе с ФАПом в Борисоглебский район отправилась и наша съемочная группа.

- Давление, гипертония. Хожу сюда, к Юле и вторник, и в четверг.

Дважды в неделю Нина Александровна проверяет свое здоровье. Медпункта в деревне Титово-2 нет. Выручает передвижной фельдшерско-акушерский пункт. «Очень необходимо потому, что у нас здесь остались одни пожилые, старики, участники даже есть войны, инвалиды первой группы», - сообщила Людмила Проскурякова - местная жительница.

В больнице на колёсах обустроены несколько помещений, в которых пациенты могут получить необходимую доврачебную помощь: измерить давление, сдать анализ крови на сахар и холестерин, сделать кардиограмму.

«Определенное время я веду приём здесь. С 12, например, иду по домам на вызовы. А потом, если приду, может здесь ещё кто-нибудь есть», - рассказала Юлия Проничева - фельдшер мобильного ФАПа.

«Вот здесь процедуры проводятся, забор крови проводится, анализ мочи. В общем все. Они все забирают, привозят сюда в лабораторию и уже в больнице непосредственно делают все анализы», - рассказал Николай Ерёмин - главный врач Борисоглебской ЦРБ.

Сейчас 3 ФАПа работают в Рыбинском, Борисоглебском и Пошехонском районах. Каждый в год совершает около 100 выездов и обслуживает более 2 тысяч человек.

«Это поручение президента, на основании его подготовлено распоряжение Правительства Российской Федерации, где регионам выделяются дополнительные денежные средства. Мы определили потребность и сейчас будем заниматься, после получения соответствующих нормативных документов будем заниматься и вопросом их приобретения», - сообщила Наталья Даниленко - заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Согласно губернаторской программе стратегии развития региона «10 точек роста» уже через три года планируется в 5 раз увеличить количество передвижных ФАПов, которые будут работать в каждом районе.