Четверг, 15 марта 2018 21:22

На Рыбинском судостроительном заводе заложили второе морское транспортное судно вооружения

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Это судно настолько большое, что финальную сборку придется проводить уже на море. Иначе оно просто не пройдет под мостами. На закладке нового корабля в Рыбинске побывала Анна Харитонова.

Ему предстоит служить на Балтийском флоте, принимать и доставлять специальные грузы, например, крылатые ракеты. Завод «Вымпел» на площадке «Верфи братьев Нобель» начал строительство морского транспортного судна вооружения. Грузоподъемность 20 тонн, двойное дно и борта, вертолетная площадка. Длина - 77 метров, ширина - больше 15.

«Большой, современный корабль, настолько огромный, что нам придется надстройку транспортировать отдельно от корабля, чтобы собрать потом. Очень металлоемкий проект, есть уникальные решения в нем, которые мы в первый раз реализуем», - сообщил Олег Белков - генеральный директор завода «Вымпел».

Контракт на строительство двух таких судов был подписан рыбинским заводом и Министерством обороны в 2016 году. Оба корабля получили имена людей, посвятивших свою жизнь флоту. Первый назван в память о капитане первого ранга Геннадии Дмитриеве. Второй будет носить имя конструктора Владимира Пялова.

«Хочу поздравить вас с этим торжественным знаменательным событием. Успешно завершить все строительные мероприятия, пройти испытания, поставить это уникальное судно в состав вспомогательного флота», - сказал Андрей Костенко - главный инспектор службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ.

«Весь тот объем, который будет нам поручен, мы выполним. В этом уверенность есть. Срок до 2020 года», - сообщил Олег Гончаров - генеральный директор «Верфи братьев Нобель».

Не исключено, что эти суда станут не последними в своем классе для рыбинского предприятия. Потребность у Минобороны есть. А в Рыбинске есть квалифицированные кадры. За трудовую доблесть некоторые из них получили медали от Министерства обороны.

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