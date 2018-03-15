На Рыбинском судостроительном заводе заложили второе морское транспортное судно вооружения

Это судно настолько большое, что финальную сборку придется проводить уже на море. Иначе оно просто не пройдет под мостами. На закладке нового корабля в Рыбинске побывала Анна Харитонова.

Ему предстоит служить на Балтийском флоте, принимать и доставлять специальные грузы, например, крылатые ракеты. Завод «Вымпел» на площадке «Верфи братьев Нобель» начал строительство морского транспортного судна вооружения. Грузоподъемность 20 тонн, двойное дно и борта, вертолетная площадка. Длина - 77 метров, ширина - больше 15.

«Большой, современный корабль, настолько огромный, что нам придется надстройку транспортировать отдельно от корабля, чтобы собрать потом. Очень металлоемкий проект, есть уникальные решения в нем, которые мы в первый раз реализуем», - сообщил Олег Белков - генеральный директор завода «Вымпел».

Контракт на строительство двух таких судов был подписан рыбинским заводом и Министерством обороны в 2016 году. Оба корабля получили имена людей, посвятивших свою жизнь флоту. Первый назван в память о капитане первого ранга Геннадии Дмитриеве. Второй будет носить имя конструктора Владимира Пялова.

«Хочу поздравить вас с этим торжественным знаменательным событием. Успешно завершить все строительные мероприятия, пройти испытания, поставить это уникальное судно в состав вспомогательного флота», - сказал Андрей Костенко - главный инспектор службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ.

«Весь тот объем, который будет нам поручен, мы выполним. В этом уверенность есть. Срок до 2020 года», - сообщил Олег Гончаров - генеральный директор «Верфи братьев Нобель».

Не исключено, что эти суда станут не последними в своем классе для рыбинского предприятия. Потребность у Минобороны есть. А в Рыбинске есть квалифицированные кадры. За трудовую доблесть некоторые из них получили медали от Министерства обороны.