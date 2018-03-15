Дмитрий Миронов посетил с рабочим визитом Даниловский и Первомайский районы

В регионе появится сырный кластер, а в поселке Пречистое - бассейн. Итоги рабочей поездки губернатора Дмитрия Миронова в Даниловский и Первомайский районы - в нашем сюжете.

- Это красный - голландский, далее костромской, пошехонский.

Здесь дозревает 150 тонн сыра. Будет больше. Хранилище Даниловского маслосырозавода станет основой нового кластера. Весь сыр региона будет собираться здесь, маркироваться и отправляться в торговые сети. Документы для регистрации сырного кластера направят в Минпромторг России. Объединение 20 производителей позволит к 2025 году создать 500 новых рабочих мест, привлечь 3 миллиарда инвестиций. Увеличатся объемы производства. Знакомятся с перспективами и сами промышленники.

«Создание сырного кластера позволит нам найти новые рынки сбыта, привлечь внимание потребителей», - отметила Ирина Халикова - директор предприятия по производству сыра.

«Главное теперь развивать, чтобы наш продукт качественный выходил не только на внутрироссийские наши рынки, но и поставлялся в том числе, за рубеж», - сказал Дмитрий Миронов - губернатор Ярославской области.

Сыр любят, но о глобальном пока не мечтают воспитанники даниловского детского сада. И делятся радостью - после ремонта у них открылся бассейн.

- Успехи большие, да, Матвейка. Он уже проплывает у нас весь бассейн.

Уроков плавания здесь ждали почти 4 года. 2 миллиона на ремонт старых коммуникаций нашли в 2017 году.

Бассейн в Пречистом будет гораздо больше. Способен вместить до 32 человек в смену. А еще здесь появятся душевые, сауна и зал для аэробики. Первый камень и капсула времени уже заложены.

«Долго ждали наши пречистенцы, что этот бассейн будет. Думаю, что этот объект очень нужен, важен и будет востребован», - отметила Инна Голядкина - глава Первомайского муниципального района.

Срок окончания работ - 1 апреля 2019 года. Но подрядчик обещает ускориться и завершить бассейн уже к новому году.