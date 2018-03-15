Четверг, 15 марта 2018 21:15

Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Ярославле

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Зима дает бой весне и пока побеждает. Ярославль сегодня вновь накрыло белым покрывалом. Капризы погоды доставили немало проблем ярославцам, которые пробирались по сугробам на работу и также возвращались домой. На ликвидации очередного сюрприза природы работали около 70 единиц техники и почти полторы сотни рабочих. Причем на тротуарах снег убирали, в основном, вручную. Снегопад закончился днём, однако на очереди - новая проблема. В ближайшие дни ожидается похолодание, ночью местами до -20. И сейчас коммунальные службы готовятся к борьбе с обледенением тротуаров и гололедицей на дорогах. Осадков синоптики пока не прогнозируют.

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