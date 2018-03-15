Четверг, 15 марта 2018 17:54

В Даниловском районе начали ликвидировать свалку опасных отходов

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Свалку у деревни Шолохово в Даниловском районе начали ликвидировать. На данный момент в карьере две тысячи девятьсот тонн отходов четвертого класса опасности. С этого дня самосвалы будут вывозить на полигон «Скоково» по 100 тонн ежедневно, сообщили в областном Правительстве. Напомним, незаконный склад отходов металлургической промышленности устроило руководство предприятия по утилизации мусора. Тогда анализы показали, что содержание в почве цинка и кадмия превышает допустимую норму в разы. Возникла угроза причинения вреда здоровью местных жителей. Сумму ущерба оценивают в более чем 27 миллионов рублей. Иски о взыскании компенсации с фирмы сейчас рассматриваются в судах.

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