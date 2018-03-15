В регионе начал работу новый социальный проект

В Ярославской области запустили еще один проект, который направлен на защиту прав и интересов маломобильных и социально незащищенных людей. Центр правовой помощи «Безбарьерная среда», который работает в нескольких регионах страны, образован в рамках федеральной программы «Доступная среда». Одним из участников стал и Благотворительный фонд помощи детям, больным ДЦП «Лучик солнца». Основная задача такого тандема - сбор средств на лечение и помощь в трудоустройстве. А также обучение инвалидов предпринимательству. Центр правовой помощи в Ярославле создан недавно, в феврале, но уже начал помогать обратившимся.

«Подполковник полиции в отставке обратился к нам. Человек 4 года не может выйти из дома, только потому, что он не может выйти из подъезда. Он даже модернизировал свое кресло инвалидное под лифт, сузил его, чтоб пройти туда. А сейчас он в тупике, не может спуститься», - рассказала Светлана Лазарева - руководитель проекта «Безбарьерная среда».