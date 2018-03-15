Даниловский завод станет частью областного сырного кластера

Сегодня в рамках рабочей поездки губернатор посетил Даниловский маслосырзавод. Это предприятие, по планам, должно стать частью сырного кластера, который создается в области. В частности, хранилище завода будут использовать другие резиденты. А в детском саду «Солнышко» главе региона показали недавно отремонтированный бассейн. 2 миллиона рублей на эти цели были выделены из местного бюджета. Теперь бассейном пользуются и малыши из других дошкольных учреждений. Как отметил Дмитрий Миронов, сейчас важно ликвидировать очереди. К слову, в Данилове завершается строительство сада на 240 мест. Его открытие позволит решить проблему нехватки мест в детсадах.