На Свято-Тихоновский храм в Ярославле начали устанавливать центральный купол и крест

Долгожданный день для прихожан Свято-Тихоновского храма Ярославля. Сегодня днем здесь начали устанавливать центральные конструкции купола и креста. Это строительство в Дзержинском районе началось в 2004 году. Автором проекта выступил сам настоятель - протоиерей Михаил Смирнов. 14 лет он лично руководил всеми работами. Летом прошлого года были установлены боковые купола.