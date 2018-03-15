Четверг, 15 марта 2018 17:48

На Свято-Тихоновский храм в Ярославле начали устанавливать центральный купол и крест

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Долгожданный день для прихожан Свято-Тихоновского храма Ярославля. Сегодня днем здесь начали устанавливать центральные конструкции купола и креста. Это строительство в Дзержинском районе началось в 2004 году. Автором проекта выступил сам настоятель - протоиерей Михаил Смирнов. 14 лет он лично руководил всеми работами. Летом прошлого года были установлены боковые купола.

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