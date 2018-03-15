Областной Гидрометцентр запустил конкурс «Облака над Ярославией»

В объективе облака. В Ярославле сегодня стартовал конкурс «Облака над Ярославией», объявленный Гидрометцентром. Ведь прошлый год проходил под девизом «Познавая облака». Более трех десятков работ разделили на номинации: «Буйство стихии», «Нет фантазии у облаков» и «Небесные кружева». В первую очередь, члены жюри, куда вошли и сотрудники ГТРК «Ярославия», оценивали оригинальность и креативный подход. Некоторым фотохудожникам удалось запечатлеть необычные небесные пейзажи. Сейчас конкурсная комиссия оценивает работы, а итоги подведут 22 марта, накануне Дня метеоролога.