В Ярославле стартует эстафета по скандинавской ходьбе

Ярославль даст старт эстафете по скандинавской ходьбе. Акция под названием «Шагаем вместе за сильную Россию» начнется 17 марта на стадионе «Спартаковец». На трассу выйдут любители скандинавской ходьбы, активные пенсионеры и представители волонтерского молодежного движения. С помощью социальных сетей Ярославль передаст эстафету другим городам «Золотого кольца». Общая протяженность маршрута составит 50 километров. Организатор проекта - Союз «Золотого кольца России».