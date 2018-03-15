Четверг, 15 марта 2018 15:03

В Ярославле стартует эстафета по скандинавской ходьбе

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Ярославль даст старт эстафете по скандинавской ходьбе. Акция под названием «Шагаем вместе за сильную Россию» начнется 17 марта на стадионе «Спартаковец». На трассу выйдут любители скандинавской ходьбы, активные пенсионеры и представители волонтерского молодежного движения. С помощью социальных сетей Ярославль передаст эстафету другим городам «Золотого кольца». Общая протяженность маршрута составит 50 километров. Организатор проекта - Союз «Золотого кольца России».

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