Врач-педиатр из Рыбинска получил ключи от новой квартиры

Жилье для молодых специалистов. Глава Рыбинска вручил ключи от двухкомнатной квартиры педиатру городской детской больницы. В медучреждении врач работает после окончания московского университета, и до этого жилье снимала. Квартиру ей предоставили в рамках дополнительных мер соцподдержки. Из муниципального фонда уже выделено 16 квартир. Кроме этого, для иногородних специалистов предусмотрена выплата за аренду жилья. В 2017 году на эти цели из городского бюджета было выделено 950 тысяч рублей.