Глава региона Дмитрий Миронов с рабочей поездкой посетил Даниловский район

Сегодня глава региона с рабочей поездкой побывал в Даниловском районе. Начался рабочий день с посещения детского сада «Солнышко», и неслучайно. Здесь особое внимание уделяют здоровью малышей. И даже разработали специальную программу. А местный бассейн посещают дети из других дошкольных учреждений. С главой района губернатор обсудил, как решается проблема с местами в детских садах. Чуть позже побывали в сырохранилище Даниловского маслосырзавода, где Дмитрию Миронову представили традиционную продукцию предприятия и новые рецептурные разработки. Первомайский район - следующая точка рабочей поездки губернатора. Там состоялась закладка первого камня в строительство бассейна в спорткомплексе «Надежда».

Обо всем подробнее мы расскажем уже в итоговом выпуске «Вестей» в 20.45.