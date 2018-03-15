В ЦИК представили информационный центр

Сегодня во время онлайн-трансляции был представлен информационный центр, который, по словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, призван обеспечить беспрецедентную открытость выборов 18 марта. Всего по стране будет открыто 97 тысяч участков. Почти 13 тысяч оборудованы средствами для электронного подсчета голосов. Видео будет передаваться в ЦИК из всех субъектов страны. Центр начнет работу 17 марта в 23:00. На сайте трансляцию с любого участка сможет посмотреть кто угодно. Также организована федеральная «горячая линия» поддержки избирателей. Там участники процесса смогут запросить справочную информацию и пожаловаться на нарушения. В нашем регионе, помимо наблюдателей от партий, общественных организаций и добровольцев, за процессом будут следить и международные специалисты. Наблюдатели ОБСЕ и миссия наблюдателей от СНГ. Все данные из муниципальных округов будут поступать в информационный центр в областной Думе.

«У нас таких участков, которые будут выводиться, 490, где будут стоять видеокамеры. Хочу заметить, что впервые и не только в УИКах, но и в территориальных избирательных комиссиях, которых у нас 26, информация будет выходить с семи утра и до того момента, пока у нас все комиссии не сдадутся», - сказала Елена Новик - заместитель председателя ЦИК ЯО.