А в Переславском районе презентовали туристический комплекс. Проект с символичным названием «Золотое кольцо» с непростой судьбой. Глобальная стройка началась еще в 2010 году. Но заканчивается только семь лет спустя. Благодаря усилиям Правительства региона и губернатора Дмитрия Миронова.

Не только проезжать транзитом, но и оставаться здесь на несколько дней. В Переславле-Залесском, одной из жемчужин турмаршрута «Золотое кольцо» теперь появится еще одно место, где можно разместиться с комфортом.



На территории в 30 гектаров построены две гостиницы 3 и 4 звезды. В этой 203 номера. Из них 18 люксов. Основная масса - номера стандартные. Есть зона СПА - 3 массажных кабинета, солярий, сауна и даже снегогенерирующая установка.



- Можно выйти из сауны и отереться снегом в любое время года и в любую погоду?

- Да, совершенно верно.



В то, что в селе Иванисово все это когда-то построят, уже мало кто верил. В 2015 финансирование проекта прекратили. Стройка возобновилась лишь осенью 2016.



«Благодаря нашему тесному взаимодействию, конструктивному взаимодействию с «Внешэкономбанком», непосредственно с Горьковым Сергеем Николаевичем, непосредственно с Антоном Валентиновичем, который возглавляет «Вэбкапитал», с Правительством области, удалось этот проект реанимировать, удалось объект достроить. На сегодняшний день, объем инвестиций составляет порядка 4,7 миллиардов рублей», - рассказал Дмитрий Степаненко - председатель Правительства Ярославской области.



Для отдыхающих комплекс распахнет свои двери уже в разгар сезона. Пока открытие лишь техническое. Загородный комплекс готов на 98%. Помимо двух больших отелей, здесь построено три десятка коттеджей. Есть спортивные площадки, футбольное поле. Сейчас подрядчик благоустраивает территорию.



«Мы очень рассчитываем, на самом деле, на поток туристов из Китая, из Индии. Тех, у кого действительно есть большой интерес к «Золотому кольцу», - отметил Антон Перин – инвестор.

После осмотра основных объектов обсудили перспективы развития комплекса и подписали соглашение о намерениях между инвестором и крупным гостиничным оператором, который будет управлять курортом.



«Это туристический потенциал, как событийного туризма, который развивает нынешнее руководство региона. Так и, конечно, то «Золотое кольцо», о котором мы говорим заново», - сказал Александр Клячин - владелец гостиничной сети.



Кроме налоговых поступлений, комплекс обеспечит области около 250 новых рабочих мест. А турпоток в Переславль-Залесский, по прогнозам специалистов, может вырасти на 14%.