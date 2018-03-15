В Ярославле массовые ДТП и пробки из-за снегопада

Вот такая весна. Ярославль вновь накрыл снегопад. Об ухудшении погоды накануне предупреждали сотрудники МЧС, однако, метеоколлапс для многих стал неожиданностью. На работу большинство автолюбителей все-таки решили добираться на личном транспорте. И с самого утра встали в пробках - на проспектах Фрунзе, Московском и Ленинградском. Было затруднено движение на Суздальском и Тормозном шоссе. Огромный затор образовался в Заволжском районе. И без того не быстрое движение по ярославским дорогам затрудняли аварии. Крупных ДТП с пострадавшими не зарегистрировано - в основном это небольшие столкновения. Одно из них, например, практически парализовало движение на Октябрьском мосту. По информации мэрии, на ликвидацию последствий снегопада задействовано 69 единиц техники и 103 рабочих.