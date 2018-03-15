ДТП в центре Ярославля: водитель внедорожника на скорости врезался в ограждение и скрылся

Авария в самом центре Ярославля. На Богоявленской площади водитель внедорожника «Рено» на скорости врезался в недавно установленное ограждение. Остановить автомобиль забор не смог. Иномарку отбросило дальше - практически на ступени Главпочтамта. У джипа вывернуто переднее колесо, разбита часть капота. Водитель, по информации областной ГИБДД, с места ДТП скрылся. Сейчас его личность устанавливается.