Четверг, 15 марта 2018 11:49

ДТП в центре Ярославля: водитель внедорожника на скорости врезался в ограждение и скрылся

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Авария в самом центре Ярославля. На Богоявленской площади водитель внедорожника «Рено» на скорости врезался в недавно установленное ограждение. Остановить автомобиль забор не смог. Иномарку отбросило дальше - практически на ступени Главпочтамта. У джипа вывернуто переднее колесо, разбита часть капота. Водитель, по информации областной ГИБДД, с места ДТП скрылся. Сейчас его личность устанавливается.

Ведущий
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