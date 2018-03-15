В Рыбинске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Сюрпризы погода преподнесла и в районах Ярославской области. В Рыбинске сегодня утром на проспекте Ленина столкнулись два автобуса. У одного разбито лобовое стекло и бампер. Есть пострадавшие - трое человек обратились в больницу с небольшими травмами. Сейчас все обстоятельства ДТП уточняются.