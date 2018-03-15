Четверг, 15 марта 2018 11:44

В Рыбинске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

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Сюрпризы погода преподнесла и в районах Ярославской области. В Рыбинске сегодня утром на проспекте Ленина столкнулись два автобуса. У одного разбито лобовое стекло и бампер. Есть пострадавшие - трое человек обратились в больницу с небольшими травмами. Сейчас все обстоятельства ДТП уточняются.

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