Четверг, 15 марта 2018 11:48

На рыбинском судостроительном заводе заложат второй морской транспорт вооружения

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Сегодня на судостроительном заводе в Рыбинске заложат морской транспорт вооружений, который предприятие поставит Министерству обороны. Это уже второй корабль подобного класса от наших корабелов для военного ведомства. Он будет доставлять боеприпасы на подводные лодки и крейсеры Российского Флота.

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