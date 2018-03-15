На рыбинском судостроительном заводе заложат второй морской транспорт вооружения

Сегодня на судостроительном заводе в Рыбинске заложат морской транспорт вооружений, который предприятие поставит Министерству обороны. Это уже второй корабль подобного класса от наших корабелов для военного ведомства. Он будет доставлять боеприпасы на подводные лодки и крейсеры Российского Флота.