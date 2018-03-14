Жительница Рыбинска Любовь Хитькова «рисует» картины шерстью

Нежные цвета и почти прозрачные оттенки. Жительница Рыбинска изобрела новый вид декоративно-прикладного творчества. Любовь Хитькова пишет картины не акварелью…а шерстью. Как создаются невесомые шедевры - выяснила наша коллега Мария Андрианова.

Цветы на шляпках, тонкие черты лица. Времена года - девушки не акварельные. Вместо краски - тысячи разноцветных нитей. Леса, замки, крошечные французские городки, натюрморты, семейные портреты. В коллекции уже более трехсот картин из шерсти. Новый вид искусства Любовь Хитькова открыла 12 лет назад, наблюдая за работой своих детей.

«Один клеил цыпленочка такого желтенького на длинных ножках, и мне это настолько понравилось. Вот тогда впервые у меня мелькнула мысль, а почему бы в этой технике не попробовать сделать что-то интересное», - поделилась Любовь Хитькова – художник.

Теперь ее работы знают в Японии, Америке, Франции, Египте и Италии. Акварельная невесомость дается непросто. В помощь мастеру только ножницы, клей и лупа. А главный инструмент - руки. Полупрозрачное полотно выкладывается крошечными фрагментами, как мозаика.

- Отрезаю от большого мотка сколько мне нужно - совсем маленький кусочек. Его измельчаю, чтобы у меня была гладкая фактура.

Капля клея, зафиксировать пальцами, и всё начинается заново. Если с оттенком не угадали, картину придется переделывать полностью. Поэтому, главное - правильное освещение и километры разноцветной пряжи. Под нее в мастерской выделили целую комнату. Здесь только малая часть - лазурь и бирюза, индиго и цвет морской волны. Это - настоящая художественная палитра. Нитки хлопчатобумажные и шерстяные, крученые и гладкие. Разной структуры и толщины. Сотни оттенков. И всё для того, чтобы сделать крошечную деталь картины. Всего на одну картину, в зависимости от размера, уходит от пары недель до нескольких месяцев. Идеи для новых работ уже есть.

«Девушку в голубом» скоро сменят сербские пейзажи. А пока в яркой синеве распускаются нежные бутоны.