В Угличе начинается строительство большого спортивного комплекса

В Угличе стартовало строительство спортивного комплекса с двумя бассейнами и тренажерными залами. Ход подготовительных работ сегодня оценила съемочная группа «Вестей».

Экскаватор разравнивает стройплощадку, рабочие завершают монтаж ограждений, а представители власти проверяют проектную документацию - в Угличе все готово к началу возведения масштабного спорткомплекса по программе «Газпром - детям».

«Объект общей площадью 2400 кв. м. предназначен для повседневных занятий населения плаванием: спортивным и оздоровительным. Также в комплексе предусмотрен зал сухого плавания и небольшой тренажерный зал с общеразвивающими спортивными тренажерами», - сообщил Сергей Фомин - начальник отдела строительного контроля.

Семья Ашмариных открытия ФОКа ждет с нетерпением. Родители - тренеры со стажем. Говорят, появление такого комплекса напрямую повлияет на оздоровление школьников.

«Меня, как тренера и маму троих детей, очень, конечно, радует, потому, что очень много проблем у школьников, вот мы с этим столкнулись, проблемы с позвоночником, искривлением осанки», - рассказала Анна Ашмарина - мастер спорта международного класса, тренер.

Их дети занимаются зимним полиатлоном. Теперь подумывают взяться и за летние дисциплины. Этой спортивной семье сегодня вручили годовой абонемент на посещение будущего бассейна. К работам над такими же спорткомплексами приступили в Семибратове и Дзержинском районе Ярославля. Угличский - уже третий в списке.

«Это три из пяти ФОКов на которые есть договоренность между губернатором Дмитрием Юрьевичем Мироновым и руководством корпорации Газпром. В соответствии с этим, вот мы уже видим, практическую реализацию этих договоренностей. Ввод объектов, начатых в этом году, планируется уже до конца следующего года», - сообщил Максим Авдеев - заместитель председателя Правительства ЯО.

Ожидается, что ФОК смогут посещать до 68 человек за смену .