Среда, 14 марта 2018 21:32

Реконструкция зоны ЮНЕСКО в Ярославле продолжится

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Сегодня стало известно, что реконструкция зоны ЮНЕСКО продолжится. В прошлом году удалось сэкономить более 50 миллионов рублей. На эти средства, в частности, запланировано восстановление позолоты крестов церкви Ильи Пророка, реставрация фасада церкви Спаса Нерукотворного, ремонт кровли церкви Ярославских Чудотворцев, освещение комплекса Кирилло-Афансьевского монастыря.

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