Реконструкция зоны ЮНЕСКО в Ярославле продолжится

Сегодня стало известно, что реконструкция зоны ЮНЕСКО продолжится. В прошлом году удалось сэкономить более 50 миллионов рублей. На эти средства, в частности, запланировано восстановление позолоты крестов церкви Ильи Пророка, реставрация фасада церкви Спаса Нерукотворного, ремонт кровли церкви Ярославских Чудотворцев, освещение комплекса Кирилло-Афансьевского монастыря.