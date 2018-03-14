Туристический комплекс «Золотое кольцо» в Переславле летом примет первых посетителей

Глобальная стройка практически завершена. Сегодня в Переславле состоялось техническое открытие туристического комплекса «Золотое кольцо». Когда он примет первых туристов, узнал наш коллега Андрей Детцель.

Туристов считать пока рано. Для отдыхающих комплекс распахнет свои двери только в разгар сезона. Но уже сейчас комплекс готов на 98%. На территории в 30 гектаров построены две гостиницы на 353 номера 3 и 4 звезды, а также три десятка коттеджей. Спа-центр и спортивные площадки. Офисный центр для работы туристических компаний и футбольное поле. На территории будет работать мини-маркет, а для массовых мероприятий на улице несколько шатров. Сейчас подрядчик благоустраивает территорию, а специалисты оформляют разрешительные документы на ввод объектов.

В то, что здесь все это будет - уже мало кто надеялся. В 2015 году финансирование проекта в рамках федеральной программы по развитию туризма прекратили. Стройка возобновилась лишь осенью 2016.

После осмотра основных объектов комплекса, все собрались в конференцзале одного из построенных отелей, где обсудили перспективы его развития и дальнейших взаимоотношений Правительства с инвестором. А также подписали соглашение о намерениях между инвестором и крупным гостиничным оператором, который будет управлять комплексом. Кроме налоговых поступлений он обеспечит и около 250 новых рабочих мест. А турпоток в Переславль-Залесский по прогнозам специалистов может вырасти на 14%.