Лор-отделение больницы имени Соловьева ждет глобальное преображение

20 лет здесь делали сложнейшие операции и мечтали о ремонте. Лор-отделение больницы имени Соловьева дождалось радикального преображения. И врачи, и пациенты уверены: это новая страница в истории медучреждения.

- У нас такие вот дыры на потолке, плитка на стенах у нас отваливается. В плачевном состоянии у нас канализация.

И 2 тысячи операций в год. В условиях, приближенных к фронтовым. Экстренную помощь здесь оказывают круглосуточно. Принимают пациентов из других регионов и лечат сложнейшие заболевания лор-органов. В палатах чисто, но потертый линолеум и старые батареи не скроешь. Впрочем, пациенты не расстраиваются, а готовятся к переезду.

«Как только я сюда пришла, девочки сразу сказали, что там что-то необыкновенное, сказали можно заглянуть», - рассказала Ольга Шитова.

Другой мир начинается за соседней дверью. Пластиковые окна, санузел в палате, новая мебель и плазма на стене. Преобразились 11 палат, рассчитанные на 30 человек, коридоры, пост дежурной медсестры, перевязочный и процедурный кабинеты. На всё - 7,5 миллионов рублей. К новоселью - подарок от главы региона - новый аппарат для искусственной вентиляции легких.

«Это отделение - пример того, в каких условиях должны находиться наши врачи и пациенты», - сказал Дмитрий Миронов - губернатор Ярославской области.

«Вы у нас были в отделении хирургии кисти, там тоже хороший ремонт, но заведующая сюда пришла и заплакала от зависти», - поделился Александр Дегтярев - главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева.

Но ремонт только начался.

«Осталось, прежде всего, две операционные отремонтировать и палаты на первом этаже», - сообщил Александр Дегтярев - главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева.

А еще купить новое хирургическое оборудование. Необходимые 25 миллионов уже есть, поэтому все работы завершат уже к концу этого года.