Среда, 14 марта 2018 21:13

МЧС Ярославской области предупреждает об ухудшении погодных условий

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Порывы ветра до 15 метров в секунду, обильные осадки, гололёд, сход снега с крыш. МЧС распространило экстренное предупреждение. Велика вероятность обрушения слабозакрепленных конструкций и ДТП. Будьте, пожалуйста, осторожны и внимательны.

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