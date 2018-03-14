МЧС Ярославской области предупреждает об ухудшении погодных условий

Порывы ветра до 15 метров в секунду, обильные осадки, гололёд, сход снега с крыш. МЧС распространило экстренное предупреждение. Велика вероятность обрушения слабозакрепленных конструкций и ДТП. Будьте, пожалуйста, осторожны и внимательны.