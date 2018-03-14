В Рыбинске женщина пострадала от падения снега с крыши: новые подробности

Новые подробности о происшествии в Рыбинске. Напомним, в центре города, на улице Крестовой, на женщину-пешехода упал снег с крыши. Пострадавшую доставили в больницу, ее осмотрели хирурги и диагностировали ушиб груди. От госпитализации женщина отказалась. Как «Вестям» пояснили в пресс-службе администрации, сход снега произошел с крыши здания, которое находится в частной собственности. Кстати, вчера в Рыбинске на улице Чкалова снег с крыши обрушился и на припаркованный внедорожник. Обошлось без пострадавших.

Администрация обратилась к собственникам городских зданий с требованием уделить очистке крыш особое внимание. И напомнила, что арендаторы и собственники несут административную ответственность.