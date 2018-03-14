В Правительстве области подвели итоги мероприятий по реализации послания Президента России за 2017 год

Промышленное производство выросло на 13%, а количество введенных в эксплуатацию жилых домов на 11. Таковы основные показатели социально-экономического развития в регионе. Об итогах исполнения послания Президента в 2017 году сегодня рассказали на заседании областного Правительства. Работа велась по пяти направлениям. Внимание ко всем общественным сферам. Например, в рамках взаимодействия государства и общества 18 НКО получили субсидии на оказание соцуслуг. В сфере экологии разработан проект по сохранению реки Волги, от мусора очищено 45 километров береговой полосы. В агропромышленном комплексе в оборот введено более 40 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Большая работа проведена и по улучшению транспортной инфраструктуры.

«Был реализован на 100% проект «Безопасные и качественные дороги», который позволил отремонтировать на 50 объектах покрытие и ликвидировать места концентрации ДТП, отремонтировать более 75 километров дорог, обустроить трассовое ограждение на 600 метрах дорог и восстановить освещение более, чем на 7 километрах дорог», - отметила Екатерина Троицкая - заместитель председателя Правительства ЯО.

На заседании Правительства озвучили и дальнейшие планы по реконструкции зоны ЮНЕСКО. В этом году работы продолжатся. Напомним, в 2017 в рамка соглашения между Правительством области и Правительством Москвы было выделено 600 миллионов рублей. Работы провели на 55 объектах. Среди них Кирилло-Афанасиевский и Спасо-Преображенский монастыри, благоустройство Демидовского сквера, ремонт фасадов и кровель домов в центральной части города. Благодаря конкурсным процедурам, удалось сэкономить более 50 миллионов рублей. На эти средства в этом году проведут еще 5 видов работ. В частности, запланировано восстановление позолоты крестов церкви Ильи Пророка, реставрация моста-виадука через Медведицкий овраг, ремонт кровли церкви Ярославских чудотворцев.