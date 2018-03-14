В регионе в 2018 году введут в эксплуатацию два недостроенных детских сада

В 2018 году в эксплуатацию введут два недостроенных детских сада. Об этом также сообщили на заседании Правительства. Всего в регионе 13 законсервированных социальных объектов. В прошлом году уже удалось завершить строительство школы в Туношне и двух детских садов в Ярославле. К 1 сентября свои двери должен открыть детский сад в Данилове. Еще один, в Угличе, заработает уже в конце июня. Среди других объектов, которые планируют достроить в ближайшие годы, детский сад в Пошехонье и поселке Михайловское Ярославского района, хирургический корпус Онкологической больницы. Сумма понесенных затрат от всех сорванных контрактов составила более 400 миллионов рублей. В судебном порядке принято решение о взыскании с недобросовестных подрядчиков более 100 миллионов. Но, как заявил глава региона, такие случаи недопустимы. И призвал каждый объект контролировать в ручном режиме.

«Каждый объект должен быть оценен, проведен тщательный анализ и были выявлены виновные. Складывается такое впечатление, что это надо не главам муниципальных образований, муниципалитетов, а зампредам, которые курируют, и руководителям профильных департаментов. Каждый должен отвечать за свои действия. Хорошо? Мне статистику предоставьте, а мы с коллегами по правоохранительному блоку поработаем», - распорядился Дмитрий Миронов - губернатор Ярославской области.