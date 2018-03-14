В Переславле готовятся к открытию туристического комплекса «Золотое кольцо»

Через пару месяцев в Ярославской области появится еще один туристический комплекс. Проект такого места отдыха презентуют сегодня в Переславском районе.
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