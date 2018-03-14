Всё, как в реальной жизни. В Ярославле прошли соревнования по ликвидации последствий ДТП. Свои профнавыки показывали спасатели, которым необходимо было эвакуировать пострадавших и оказать первую помощь. Насколько они справились с поставленной задачей, расскажет Захар Акопов.

На ликвидацию последствий и спасение пострадавших - считанные минуты. Из-за столкновения люди оказались зажаты в авто. Пришлось использовать гидравлические ножницы, чтобы открыть двери, срезать крышу и эвакуировать травмированных.



Подобная легенда применяется на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ после ДТП. Участвуют отряды из Ярославля, Ростова и Рыбинска.



«Здесь важнее качество, скорее всего, чем скорость. Исходя из практики соревнований, показывает лучший результат та команда, которая делает на правильность, а не на скорость», - рассказал Олег Соколов - начальник отдела организации аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ЯО.

Действия спасателей должны быть четкими и последовательными. И хотя тренировки регулярные, из-за волнения недочеты на соревнованиях случаются. На них сразу же указывают судьи.



- Стабилизация автомобиля. Посмотрел хоть кто-нибудь, хотя бы раз? Ну, ребята, у вас автомобиль уехал дальше. Вы разрезали автомобиль, а он катится на вас, на скорую помощь.

Как раз, чтобы подобные ошибки не происходили в реальных условиях и нужны такие соревнования.



«Пускай лучше отрабатывается в теории, в практике на занятиях. А уж с людьми работать в крайних случаях. Не приведи господь, как говорится. В жизни бывает всякое. На то она и наша служба, чтобы помогать людям. Люди должны знать, что мы готовы. Здесь мы демонстрируем свои навыки и умения», - сказал Виктор Гущин - заместитель начальника 19 Пожарно-спасательной части Рыбинска.



Победителям областного этапа предстоит состязаться с лучшими отрядами Центрального федерального округа.