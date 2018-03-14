Восемнадцать побед в двадцати матчах. «Буревестник» продолжает лидировать в чемпионате баскетбольной Суперлиги 2. Очередные очки ярославцы набрали в 2-матчевом противостоянии с чебоксарскими «Ястребами». Первое противостояние выдалось результативным. Хозяева паркета контролировали весь матч. Окончательные цифры на табло 94:87. Во втором поединке все решила третья четверть, в которой наши баскетболисты набрали сразу 30 очков. 87-74 - 14-я победа подряд и новый рекорд чемпионата. Превзойти свое же достижение «Буревестник» попробует через неделю. 22 и 23 марта подопечные Михаила Терехова сразятся с «Уралмашем» в Екатеринбурге.