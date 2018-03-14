Полиция задержала подозреваемого в повреждении нескольких автомобилей в Рыбинске. Им оказался мужчина 1989 года рождения. Ночью на проспекте Революции его заметили сотрудники ДПС. По их данным, мужчина вел себя агрессивно, а в руках у него был нож. Подозрительного пешехода забрали в полицию. А позже туда поступили семь заявлений от автомобилистов. Их машины, припаркованные на проспекте Революции, оказались обездвижены. Неизвестные проткнули колеса. Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного к этому правонарушению.