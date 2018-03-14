Древнерусские курганы, дьяковские городища и фатьяновские могильники, датированные вторым тысячелетием до нашей эры. В Угличе открылась фотовыставка «Наследие предков». Здесь представлено полсотни работ. На снимках - современные виды тех мест, где когда-то жили наши предки. Таким образом авторы - члены Союза фотохудожников России - пытаются привлечь внимание к значению и сохранению этих территорий для будущих поколений.

«За последние 2-3 года, к сожалению, в Ярославском крае было серьёзно повреждено несколько памятников археологии. Некоторые из них были уничтожены. Во мне вызывает это чувство боли, чувство обиды, чувство даже обиды, которую нам нанесли в связи с тем, что у нас отняли в очередной раз памятник археологии. Мне хотелось понять ощущение общественности. Поэтому этот проект начался», - рассказал Юрий Галыбин - автор выставки.