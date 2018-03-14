С 16 по 18 марта отделы по вопросам миграции в УМВД будут работать в режиме 11-часового рабочего дня

К слову, в день выборов, а также 16 и 17 марта структурные подразделения по вопросам миграции территориальных органов УМВД будут работать в режиме 11-часового рабочего дня. С 8:00 до 20:00 с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Сделано это для того, чтобы граждане могли без проблем получить или заменить российский паспорт, если в этом возникнет необходимость.