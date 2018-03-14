Арест за неуплату алиментов. Жительница Данилова задолжала собственным детям около 500 тысяч рублей. Мировой суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Однако неплательщица это решение проигнорировала. В итоге на нее был составлен протокол и направлен в суд. Вердикт - три дня административного ареста. Если женщина и дальше не будет платить алименты, ее ждет уже уголовное наказание.