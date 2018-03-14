Среда, 14 марта 2018 14:55

Жительница Данилова задолжала собственным детям около 500 тысяч рублей

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Арест за неуплату алиментов. Жительница Данилова задолжала собственным детям около 500 тысяч рублей. Мировой суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Однако неплательщица это решение проигнорировала. В итоге на нее был составлен протокол и направлен в суд. Вердикт - три дня административного ареста. Если женщина и дальше не будет платить алименты, ее ждет уже уголовное наказание.

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