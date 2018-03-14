Призер Олимпиады Илья Буров и его тренер Александр Понгильский получат квартиры

Бронзовый призер Олимпиады в Корее, ярославец Илья Буров, а также его тренер Александр Понгильский получат квартиры. Об этом решении сегодня на заседании Правительства области сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Кроме того, им вручат медали «За труды во благо земли Ярославской». Другие участники Олимпиады получат денежные премии.