Мэр Владимир Слепцов проверил несколько избирательных участков Ярославля

В регионе продолжается подготовка к выборам 18 марта. Накануне комиссия проверила несколько избирательных участков в Ярославле. В первую очередь внимание обращали на безопасность, а также на комфортные условия для избирателей. Это и освещение внутри, и удобный подъезд снаружи. Напомню, всего в Ярославле организовано 247 мест для голосования. На каждом будут выступать творческие коллективы. Проезд в общественном транспорте в Ярославле 18 марта будет бесплатным.