Среда, 14 марта 2018 11:48

Вандализм в Рыбинске: неизвестные прокалывают колеса автомобилей

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Неудачно припарковались. В Рыбинске на проспекте Революции сразу несколько автомобилей оказались обездвижены. Неизвестные проткнули колеса. Очевидцы сняли печальную картину на видео и выложили в сеть. Пострадали как минимум 6 легковушек. Все они были припаркованы у одного из супермаркетов. Между тем, в комментариях жители Рыбинска отмечают, что неделю назад, также на проспекте Революции у нескольких машин разбили стекла.

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