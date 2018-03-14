Вандализм в Рыбинске: неизвестные прокалывают колеса автомобилей

Неудачно припарковались. В Рыбинске на проспекте Революции сразу несколько автомобилей оказались обездвижены. Неизвестные проткнули колеса. Очевидцы сняли печальную картину на видео и выложили в сеть. Пострадали как минимум 6 легковушек. Все они были припаркованы у одного из супермаркетов. Между тем, в комментариях жители Рыбинска отмечают, что неделю назад, также на проспекте Революции у нескольких машин разбили стекла.