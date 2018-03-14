Среда, 14 марта 2018 11:45

В Соловьевской больнице после капитального ремонта открывается ЛОР-отделение

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Сегодня после капитального ремонта открывается ЛОР-отделение Соловьевской больницы. Здесь отремонтировали процедурные и санитарные помещения, палаты сделали более комфортными для пациентов, заменили инженерные коммуникации, окна и двери. Стоимость работ - 7,5 млн рублей.

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